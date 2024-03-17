В останній день президентських “виборів” у Росії ситуація починає стрімко загострюватися. Частина росіян дає зрозуміти, щоб більше не хоче бачити диктатора Володимира Путіна главою держави.

Що відбувається в Росії 17 березня

В опозиційних Телеграм-каналах публікують фото зіпсованих бюлетенів, на яких виборці виражають свою антивоєнну позицію.

Деякі росіяни закликають зупинити війну проти України та називають Путіна — вбивцею. Хтось навіть бажає його “здохнути”

У більшості випадків бюлетні схожі один на одного. Частина виборців умисно псують бланки, щоб таким чином виразити своє невдоволення владою в країні та її політикою.

Зокрема, деякі росіяни писали на листі "ні війні", а також "Росії — свободу". Окрім цього, виборці писали заклики до звільнення політв'язнів у Росії та зазначали, що "мир Росії сидить у в'язниці".

Також окремі виборчі поверх вказаних у бюлетенях прізвищ пишуть власних кандидатів — найчастіше це російський опозиціонер Олексій Навальний, якого вбив Кремль.

Диверсії на виборчих дільницях в Росії

Проти режиму Путіна виступають навіть діти.

17 березня стало відомо, що у Краснодарі школярка підпалила скатертину на виборчій дільниці на знак протесту.

Більш радикально діють Бойові загони Навального, які підірвали вже декілька виборчих дільниць на території країни агресорки.

Окрім того, вони публічно пригрозили Кремлю, що будуть мститися за вбивство Олексія Навального.