Путин, сдохни. Как россияне пытаются сорвать "выборы" в РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Путин, сдохни. Как россияне пытаются сорвать "выборы" в РФ

Путин
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Источник:  online.ua

В последний день президентских выборов в России ситуация начинает стремительно обостряться. Часть россиян дает понять, чтобы больше не желает видеть диктатора Владимира Путина главой государства.

Что происходит в России 17 марта

В оппозиционных телеграмм-каналах публикуют фото испорченных бюллетеней, на которых избиратели выражают свою антивоенную позицию.

Некоторые россияне призывают остановить войну против Украины и называют Путина — убийцей. Кто-то даже желает ему "сдохнуть"

В большинстве случаев бюллетени похожи друг на друга. Часть избирателей умышленно портят бланки, чтобы выразить свое недовольство властью в стране и ее политикой.

В частности, некоторые россияне писали "нет войне", а также "России — свободу". Кроме того, избиратели писали призывы к освобождению политзаключенных в России и отмечали, что "мир России сидит в тюрьме".

Также граждане РФ пишут собственных кандидатов — чаще всего это российский оппозиционер Алексей Навальный, которого убил Кремль.

Диверсии на избирательных участках в России

Против режима Путина выступают даже дети.

17 марта стало известно, что в Краснодаре школьница подожгла скатерть на избирательном участке в знак протеста.

Более радикально действуют Боевые отряды Навального, взорвавшие уже несколько избирательных участков на территории страны-агрессорки.

Кроме того, они публично пригрозили Кремлю, что будут мстить за убийство Алексея Навального.

Мы не устанем повторять: избиркомы разных городов страны являются нашей законной целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального, — подчеркнули бойцы Боевых отрядов Навального.

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