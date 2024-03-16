На "виборчій" дільниці окупованого Бердянська пролунав вибух

Сьогодні, 16 березня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

В Бердянську пролунав вибух

Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії № 2, яка ще відома як школа № 10 стався неприємний для окупантів інцидент, — повідомила глава МВА, Поширити

За свідченнями бердянців, біля гімназії знаходилась одна із виборчих дільниць, де завтра чекали на людей.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити із міста військову базу для своїх потреб.