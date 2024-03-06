За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, в окупованому злочинною армією Бердянську у Запорізькій області було ліквідовано організаторку незаконних виборів президента РФ Світлану Самойленко.

Що відомо про ліквідацію Самойленко

За інформацією ГУР, після окупації Бердянська військовими злочинцями з армії РФ Самойленко добровільно погодилась на співпрацю з окупантами і отримала посаду у місцевій адміністрації разом з іншими колаборантами.

Зокрема, так званий "військовий комендант" Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін призначив колаборантку на посаду заступниці мера з питань економіки, агросектору та фінансів.

При цьому представники ГУР також зазначають, що чоловік та повнолітний син Самойленко також працюють на російських окупантів.

У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед московитами: залякувала й тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні, - підкреслили представники української військової розвідки. Поширити

Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Що відомо про роботу Самойленко на окупантів

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.