За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, в окупованому злочинною армією Бердянську у Запорізькій області було ліквідовано організаторку незаконних виборів президента РФ Світлану Самойленко.
Що відомо про ліквідацію Самойленко
За інформацією ГУР, після окупації Бердянська військовими злочинцями з армії РФ Самойленко добровільно погодилась на співпрацю з окупантами і отримала посаду у місцевій адміністрації разом з іншими колаборантами.
Зокрема, так званий "військовий комендант" Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін призначив колаборантку на посаду заступниці мера з питань економіки, агросектору та фінансів.
При цьому представники ГУР також зазначають, що чоловік та повнолітний син Самойленко також працюють на російських окупантів.
Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.
Що відомо про роботу Самойленко на окупантів
За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.
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