Росіяни завозять до Бердянська представників Кавказу і Далекого Сходу

Влада РФ намагається створити ілюзію життя в окупованому Бердянську і завозить туди представників Кавказу та Уралу.

Навіщо РФ завозить до Бердянська представників Кавказу і Далекого Сходу

Зазначається, що з початку повномасштабної війни та окупації півдня України з Бердянська виїхало понад 50% жителів

Однак місто не виглядає порожнім — замість місцевих мешканців його заполонили російські військові та заробітчани, які приїхали в пошуках "кращого життя". Серед них чимало представників Кавказу, Уралу, Зауралля, Далекого Сходу тощо, — пише адміністрація. Поширити

Чому росіяни їдуть на окуповані території

У МВА повідомили, що так званих гастролерів заманюють робочими місцями, "вигідними" умовами та "новими можливостями" окупованих регіонів.

Зокрема напередодні російська влада повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає впровадити систему пільгового іпотечного кредитування і на захоплену частину Запорізької області.

Таким чином, окупанти планують не просто надати тимчасове житло заробітчанам, а й змусити їх залишитися на захоплених територіях.

Попри те, що до Бердянська на звичайну роботу приїжджають мешканці переважно бідних регіонів РФ, пільговий кредит для них — чи не єдина можливість отримати власне житло.