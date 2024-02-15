Росіяни завозять до Бердянська представників Кавказу і Далекого Сходу
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни завозять до Бердянська представників Кавказу і Далекого Сходу

росіяни

Влада РФ намагається створити ілюзію життя в окупованому Бердянську і завозить туди представників Кавказу та Уралу.

Навіщо РФ завозить до Бердянська представників Кавказу і Далекого Сходу

Зазначається, що з початку повномасштабної війни та окупації півдня України з Бердянська виїхало понад 50% жителів

Однак місто не виглядає порожнім — замість місцевих мешканців його заполонили російські військові та заробітчани, які приїхали в пошуках "кращого життя". Серед них чимало представників Кавказу, Уралу, Зауралля, Далекого Сходу тощо, — пише адміністрація.

Чому росіяни їдуть на окуповані території

У МВА повідомили, що так званих гастролерів заманюють робочими місцями, "вигідними" умовами та "новими можливостями" окупованих регіонів.

Зокрема напередодні російська влада повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає впровадити систему пільгового іпотечного кредитування і на захоплену частину Запорізької області.

Таким чином, окупанти планують не просто надати тимчасове житло заробітчанам, а й змусити їх залишитися на захоплених територіях.

Попри те, що до Бердянська на звичайну роботу приїжджають мешканці переважно бідних регіонів РФ, пільговий кредит для них — чи не єдина можливість отримати власне житло.

Таким чином у тимчасово окупованому Бердянську росіяни намагаються повторити так званий "Донецький сценарій". Мається на увазі, що загарбники прагнуть штучно збільшити відсоток "руського" в місті, щоб намалювати чергову картинку "масової підтримки" режиму РФ, — додала Галіціна.

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