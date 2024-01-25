В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу

Вибух пролунав у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області 25 січня. Його чули у районі залізничного вокзалу.

Що відомо про вибух в окупованому Бердянську

Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу.

Те, що у Бердянську пролунав потужний вибух, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо причини та обставини інциденту.

Яка ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.