В оккупированном Бердянске раздался взрыв в районе вокзала
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Бердянске раздался взрыв в районе вокзала

Взрив
Читати українською
Источник:  online.ua

Взрыв раздался во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области 25 января. Его слышали в районе ж/д вокзала.

Что известно о взрыве в оккупированном Бердянске

Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала.

То, что в Бердянске раздался мощный взрыв, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестны причины и обстоятельства инцидента.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение окупантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Бердянске движение сопротивления взорвало авто с четырьмя ФСБшниками – ГУР
ГУР
Авто
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
После удара ВСУ по Бердянску РФ прячет военную авиацию в Таганроге
К52
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске раздались взрывы
взрыв

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.