В оккупированном Бердянске раздался взрыв в районе вокзала

Взрыв раздался во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области 25 января. Его слышали в районе ж/д вокзала.
Что известно о взрыве в оккупированном Бердянске
Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала.
То, что в Бердянске раздался мощный взрыв, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестны причины и обстоятельства инцидента.
Какая ситуация в Бердянске
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.
После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.
Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.
Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение окупантов.
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