В оккупированном Бердянске раздался взрыв в районе вокзала

Взрыв раздался во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области 25 января. Его слышали в районе ж/д вокзала.

Что известно о взрыве в оккупированном Бердянске

Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала.

То, что в Бердянске раздался мощный взрыв, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестны причины и обстоятельства инцидента.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение окупантов.