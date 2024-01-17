В оккупированном Бердянске раздались взрывы
Категория
Украина
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В оккупированном Бердянске раздались взрывы

взрыв
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Источник:  Иван Федоров

Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области утром 17 января сообщают о взрывах.

В Бердянске раздались взрывы

Бердянск. Жители сообщают о взрывах, – написал Федоров.

По его словам, взрывы хорошо слышны в районе порта и со стороны Азовского.

Подробной информации пока нет.

Ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.

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