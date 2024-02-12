В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія

В тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області ліквідували Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з окупантами РФ.
Що відомо про ліквідацію колаборанта
Як зазначається, у Бердянську 10 лютого раптово помер місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Як зазначили в Бердянській МВА, до повномасштабного вторгення чоловік займався підприємницькою діяльністю:
Яка ситуація у Бердянську
Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.
Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.
Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.
Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.
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