В оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта Галия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта Галия

Коллаборант
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Источник:  online.ua

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области ликвидировали Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами РФ.

Что известно о ликвидации коллаборанта

Как отмечается, в Бердянске 10 февраля внезапно скончался местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Как отметили в Бердянской МВА, до полномасштабного вторжения мужчина занимался предпринимательской деятельностью:

До полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий, и после оккупации Бердянска изменил свою деятельность — помогал россиянам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах, — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение окупантов.

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