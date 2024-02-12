В оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта Галия

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области ликвидировали Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами РФ.
Что известно о ликвидации коллаборанта
Как отмечается, в Бердянске 10 февраля внезапно скончался местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
Как отметили в Бердянской МВА, до полномасштабного вторжения мужчина занимался предпринимательской деятельностью:
Какая ситуация в Бердянске
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.
После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.
Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.
Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение окупантов.
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