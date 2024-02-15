Россияне завозят в Бердянск представителей Кавказа и Дальнего Востока

Власти РФ пытаются создать иллюзию жизни в оккупированном Бердянске и завозить туда представителей Кавказа и Урала.
Зачем РФ завозит в Бердянск представителей Кавказа и Дальнего Востока
Отмечается, что с начала полномасштабной войны и оккупации юга Украины из Бердянска уехало более 50% жителей
Почему россияне едут на оккупированные территории
В МВА сообщили, что так называемых гастролеров привлекают рабочими местами, "выгодными" условиями и "новыми возможностями" оккупированных регионов.
В частности, накануне российские власти сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин требует внедрить систему льготного ипотечного кредитования и на захваченную часть Запорожской области.
Таким образом, оккупанты планируют не просто предоставить временное жилье гастарбайтерам, но и заставить их остаться на захваченных территориях.
Несмотря на то, что в Бердянск на обычную работу приезжают жители преимущественно бедных регионов РФ, льготный кредит для них — единственная возможность получить собственное жилье.
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