В ГУР подтвердили ликвидацию организаторки псевдовыборов в Бердянске
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР подтвердили ликвидацию организаторки псевдовыборов в Бердянске

ГУР
Подрыв авто коллаборантки
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По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, в оккупированном преступной армией Бердянске в Запорожской области была ликвидирована организатор незаконных выборов президента РФ Светлана Самойленко.

Что известно о ликвидации Самойленко

По информации ГУР, после оккупации Бердянска военными преступниками из армии РФ Самойленко добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами и получила должность в местной администрации вместе с другими коллаборантами.

В частности, так называемый "военный комендант" Бердянска полковник ВС РФ Артем Бардин назначил коллаборантку на должность заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов.

При этом представители ГУР также отмечают, что муж и совершеннолетний сын Самойленко также работают на российских окупантов.

В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании, подчеркнули представители украинской военной разведки.

Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Когда женщина села в свой автомобиль, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице.

Что известно о работе Самойленко на окупантов

По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по статье о коллаборационной деятельности.

Ее сын – Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известен. Бывший уборщик получил должность в администрации окупантов, - отметила глава Бердянской МВА Виктория Галицына.

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