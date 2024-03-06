В оккупированном Бердянске ликвидировали организатора псевдовыборов РФ

6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали одну из организаторов "выборов" России.

Что известно о взрыве в Бердянске

Как сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, ориентировочно в микрорайоне "Колония" раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске.

Как отметила Галицина, накануне "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей избирательных комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны окупантов, — предупредила она. Поделиться

На оккупированных территориях Украины участились взрывы

27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и неподалеку от "избирательного участка".

Также 30 августа 2023 во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".

Напомним, в начале сентября 2022 года аналогичный подрыв штаба "Единой России" произошел и во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, в мае 2023 года в результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске был ранен депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий.