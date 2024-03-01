В Мариуполе сночи раздаются взрывы. Вспыхнула база оккупантов РФ — видео

Во временно оккупированном Мариуполе от 29 февраля в городе раздаются взрывы. В частности, загорелся пожар в месте базирования оккупантов.

В Мариуполе раздаются взрывы

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 29 февраля в Мариуполе разгорелся пожар в месте базирования россиян в промежутке между ул. Тополины и поймы реки Кальчик.

Более того, после взрыва, в результате которого и стал пожар, по его словам, две кареты скорой помощи (из 10 работающих в городе) рванули на выезд в сторону Мелекино.

Учитывая количество и скорость, оккупанту поплохело прочь. С ранеными в больнице Мариуполя "скорые" не возвращались. Судя по всему, упаковывали на месте. Построение? Петр Андрющенко Советник мэра Мариуполя

Кроме того, утром, 1 марта, стало известно, что у окупантов в Мариуполе минус один боекомплект.

Мариупольский хлопок. Последствия. Начнём день с хорошего. Дуплет. Подтверждаем сбитие "наказания небесной" базированием оккупанта на северо-западе в направлении с. Старый Крым /Каменское/Кальчик. Минус состав БК, – рассказал Андрющенко Поделиться

Что известно о ситуации в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. . При этом в городе постоянно раздаются взрывы, которые становятся следствием прилетов по местам базирования оккупантов.

В частности, взрывы в Мариуполе произошли 19 февраля. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета.

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.