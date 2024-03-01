У тимчасово окупованому Маріуполі від 29 лютого в місті лунають вибухи. Зокрема, спалахнула пожежа в місці базування окупантів.

У Маріуполі лунають вибухи

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 29 лютого в Маріуполі спалахнула пожежа у місці базування росіян в проміжку між вул. Тополіна та заплавою річки Кальчик.

Більш того, після вибуху, наслідком якого і стала пожежа, за його словами, дві карети швидкої допомоги (з 10, працюючих в місті) рванули на виїзд в бік Мелекіне.

З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя "швидкі" не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє? Петро Андрющенко Радник мера Маріуполя

Крім того, зранку, 1 березня, стало відомо, що у окупантів у Мариуполі мінус один боєкомплект.

Маріупольська бавовна. Наслідки. Почнемо день з хорошего. Дуплет. Підтверджуємо збиття “кари небесної” базуванням окупанта на північному — заході в напряму с. Старий Крим /Каменське/Кальчик. Мінус склад БК, — розповів Андрющенко Поширити

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно лунають вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Зокрема, вибухи у Маріуполі 19 лютого. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака.

Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.