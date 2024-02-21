В окупованому Маріуполі підірвалися російські інженери

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Вже відомо, що підірвалися російські інженери в Приморському районі.

В Маріуполі підірвалися російські інженери

Як стало відомо, під час вибуху в Маріуполі підірвалися окупаційні інженери в Приморському районі.

Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі. Добре, — підкреслив Петро Андрющенко. Поширити

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.