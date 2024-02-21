В окупованому Маріуполі підірвалися російські інженери

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Вже відомо, що підірвалися російські інженери в Приморському районі.
В Маріуполі підірвалися російські інженери
Як стало відомо, під час вибуху в Маріуполі підірвалися окупаційні інженери в Приморському районі.
Що відомо про ситуацію в Маріуполі
Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.
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