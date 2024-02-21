В оккупированном Мариуполе взорвались российские инженеры
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Мариуполе взорвались российские инженеры

Мариуполь
Читати українською
Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Уже известно, что взорвались российские инженеры в Приморском районе.

В Мариуполе взорвались российские инженеры

Как стало известно, во время взрыва в Мариуполе взорвались оккупационные инженеры в Приморском районе.

Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе. Хорошо, – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что известно о ситуации в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Российские захватчики сносят дома украинцев в Мариуполе, а на их месте строят "пустышки" для российского телевидения. Кроме этого, россияне массово завозят в город представителей Дагестана, Чечни и других малых народов РФ, чтобы создать видимость преуспевающего в оккупации города.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные РФ через Мариуполь перебрасывают технику в направлении Токмака – видео
Техника РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Издевательство над подростком. Похищенный мариуполец может быть призван в армию РФ
Богдан Ермохин
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Италии отменили разрешение на проведение российской выставки о Мариуполе
Олег Николенко
Мариуполь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?