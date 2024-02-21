В оккупированном Мариуполе взорвались российские инженеры

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Уже известно, что взорвались российские инженеры в Приморском районе.

В Мариуполе взорвались российские инженеры

Как стало известно, во время взрыва в Мариуполе взорвались оккупационные инженеры в Приморском районе.

Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе. Хорошо, – подчеркнул Петр Андрющенко. Поделиться

Что известно о ситуации в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Российские захватчики сносят дома украинцев в Мариуполе, а на их месте строят "пустышки" для российского телевидения. Кроме этого, россияне массово завозят в город представителей Дагестана, Чечни и других малых народов РФ, чтобы создать видимость преуспевающего в оккупации города.