В окупованому Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів РФ
Категорія
Події
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В окупованому Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів РФ

Вибух
Джерело:  online.ua

6 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ставя вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" Росії.

Що відомо про вибух в Бердянську

Як повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, орієнтовно в мікрорайоні "Колонія" пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську.

Як зазначила Галіціна, напередодні "виборів" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

Тому в черговий раз закликаємо бердянців бути обачними і обережними. Уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів, — попередила вона.

На окупованих територіях України почастішали вибухи

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони прозвучали і неподалік "виборчої дільниці".

Також 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Крім того, у травні 2023 року в результаті сильного вибуху в тимчасово окупованому Луганську був поранений депутат Держдуми РФ, член фракції "Єдина Росія" Віктор Водолацький.

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