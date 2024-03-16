На "избирательном" участке оккупированного Бердянска раздался взрыв
Категория
Украина
Дата публикации

На "избирательном" участке оккупированного Бердянска раздался взрыв

ракета
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Сегодня, 16 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв.

В Бердянске раздался взрыв

Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии №2, которая еще известна как школа №10, произошел неприятный для оккупантов инцидент, — сообщила глава МВА,

По свидетельству бердянцев, возле гимназии находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.

В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

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