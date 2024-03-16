На "избирательном" участке оккупированного Бердянска раздался взрыв

В Бердянске раздался взрыв

Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии №2, которая еще известна как школа №10, произошел неприятный для оккупантов инцидент, — сообщила глава МВА, Поделиться

По свидетельству бердянцев, возле гимназии находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.