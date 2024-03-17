У РФ закінчилися "вибори" Путіна. Екзитполи намалювали йому понад 87% голосів

У Росії закінчилися так звані "вибори" президента, які тривали з 15 по 17 березня. У російському ЦВК вже відзвітували про явку 73,3%, а екзитполи нарахували 87% голосів за чинного російського диктатора Володимира Путіна.

Попередні результати "виборів" Путіна

Російські екзитполи заявили, що Путін набрав 87% голосів. На другому місці кандидат від КПРФ Микола Харитонов (4,6% голосів).

Третє місце посів кандидат від "Нових людей" Владислав Даванков (4,2% голосів). Останнє місце за головою ЛДПР Леонідом Слуцьким (3% голосів).

У російському Центрвиборчкомі вже порахували 24% бюлетенів і заявили, що Путін набрав 87,97% голосів.

Водночас явка по всій Росії становила нібито 74,22%.

Це найвищий показник за весь час з моменту розпаду СРСР. У 2018 році явка нібито становила 67,5%, у 2012-му — 65,3%.

Водночас у РФ порахували результати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Там Путін вже “перемагає” з 90% голосів:

На окупованій Донеччині за нього нібито віддали більше 95% голосів.

На окупованій Луганщині Путін нібито набирає 94,12% голосів.

На окупованій частині Запорізької області Путін набирає 92,95%, вважають у ЦВК.

Результат Путіна на окупованій частині Херсонської області нібито становить 88,12% голосів.

Цьогорічні “вибори” відзначилися певною кількістю інцидентів з псуванням бюлетенів та підпалами виборчих дільниць.

В опозиційному проєкті "ОВД-Инфо" кажуть, що російські силовики затримали щонайменше 75 осіб у 17 містах. Деяких — за слова, сказані на дільницях.

Що відбудеться після "виборів" Путіна

Видання Politico підготувало п'ять сценаріїв, з якими Росія може зіткнутися до кінця наступного терміну Путіна у 2030 році: