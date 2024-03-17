У РФ закінчилися "вибори" Путіна. Екзитполи намалювали йому понад 87% голосів

У Росії закінчилися так звані "вибори" президента, які тривали з 15 по 17 березня. У російському ЦВК вже відзвітували про явку 73,3%, а екзитполи нарахували 87% голосів за чинного російського диктатора Володимира Путіна.
Попередні результати "виборів" Путіна
Російські екзитполи заявили, що Путін набрав 87% голосів. На другому місці кандидат від КПРФ Микола Харитонов (4,6% голосів).
Третє місце посів кандидат від "Нових людей" Владислав Даванков (4,2% голосів). Останнє місце за головою ЛДПР Леонідом Слуцьким (3% голосів).
У російському Центрвиборчкомі вже порахували 24% бюлетенів і заявили, що Путін набрав 87,97% голосів.
Водночас явка по всій Росії становила нібито 74,22%.
Це найвищий показник за весь час з моменту розпаду СРСР. У 2018 році явка нібито становила 67,5%, у 2012-му — 65,3%.
Водночас у РФ порахували результати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Там Путін вже “перемагає” з 90% голосів:
На окупованій Донеччині за нього нібито віддали більше 95% голосів.
На окупованій Луганщині Путін нібито набирає 94,12% голосів.
На окупованій частині Запорізької області Путін набирає 92,95%, вважають у ЦВК.
Результат Путіна на окупованій частині Херсонської області нібито становить 88,12% голосів.
Цьогорічні “вибори” відзначилися певною кількістю інцидентів з псуванням бюлетенів та підпалами виборчих дільниць.
В опозиційному проєкті "ОВД-Инфо" кажуть, що російські силовики затримали щонайменше 75 осіб у 17 містах. Деяких — за слова, сказані на дільницях.
Що відбудеться після "виборів" Путіна
Видання Politico підготувало п'ять сценаріїв, з якими Росія може зіткнутися до кінця наступного терміну Путіна у 2030 році:
розквіт демократії в Росії. Шанси у такого розвитку подій оцінюють між 5% та 10%;
розпад Росії. Шанси — 10-15%;
активізація російських націоналістів — 15-20%;
технократичне перезавантаження і новий режим в Росії до 2030 року — 20-25%;
жодних змін, Путін знову залишиться президентом — 45-50%.
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