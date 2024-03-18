В ЛСР и РДК показали уничтожение БК и военных РФ — видео

Подразделения российских добровольцев Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий батальон" показали видео работы по российским оккупантам.
Боевая работа российских добровольцев
Легион "Свобода России" показал видео уничтожения боекомплекта российской армии в деревне Теткино в Курской области РФ.
В Русском добровольческом батальоне опубликовали видео с ударом по российским военным. Там не уточнили, когда и где было поражение.
Ранее в Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.
С 12 марта было уничтожено 613 российских военнослужащих, в плен попали 27 военных. Также добровольцы уничтожили 7 танков, 20 БМП, 57 единиц разной автомобильной техники.
Рейд российских добровольцев на территорию РФ
12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.
Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.
Смотрите документальную ленту online.ua о Легионе "Свобода России".
Лента ищет ответы на вопросы: за что воюет Легион и какой стране присягнул; когда придет конец тирании Путина; верят ли украинцы в "хороших россиян" и стоит ли гражданам России бояться прихода ЛСР.
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