В ЛСР и РДК показали уничтожение БК и военных РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В ЛСР и РДК показали уничтожение БК и военных РФ — видео

РДК
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Подразделения российских добровольцев Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий батальон" показали видео работы по российским оккупантам.

Боевая работа российских добровольцев

Легион "Свобода России" показал видео уничтожения боекомплекта российской армии в деревне Теткино в Курской области РФ.

В Русском добровольческом батальоне опубликовали видео с ударом по российским военным. Там не уточнили, когда и где было поражение.

Ранее в Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.

С 12 марта было уничтожено 613 российских военнослужащих, в плен попали 27 военных. Также добровольцы уничтожили 7 танков, 20 БМП, 57 единиц разной автомобильной техники.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Смотрите документальную ленту online.ua о Легионе "Свобода России".

Лента ищет ответы на вопросы: за что воюет Легион и какой стране присягнул; когда придет конец тирании Путина; верят ли украинцы в "хороших россиян" и стоит ли гражданам России бояться прихода ЛСР.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин после "победы" на выборах впервые отреагировал на рейд ЛСР, РДК и Сиббата в РФ
Владимир Путин
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР и РДК показали уничтожение опорного пункта роты армии РФ – видео
танк
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях
ЛСР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?