В ЛСР и РДК показали уничтожение БК и военных РФ — видео

Боевая работа российских добровольцев

Легион "Свобода России" показал видео уничтожения боекомплекта российской армии в деревне Теткино в Курской области РФ.

В Русском добровольческом батальоне опубликовали видео с ударом по российским военным. Там не уточнили, когда и где было поражение.

Ранее в Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.

С 12 марта было уничтожено 613 российских военнослужащих, в плен попали 27 военных. Также добровольцы уничтожили 7 танков, 20 БМП, 57 единиц разной автомобильной техники.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Смотрите документальную ленту online.ua о Легионе "Свобода России".

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