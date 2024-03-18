Жителі російського Бєлгорода заявляють про приліт та вибух на одному з місцевих підприємств. Вибухи також пролунали в окупованому Севастополі.

Що відомо про вибух на підприємстві у Бєлгороді

За інформацією російських Telegram-каналів вибухи у Бєлгороді пролунали приблизно о 19:30.

Через вибух, як повідомляється, жителі селища Разумноє поблизу Бєлгорода заявили про відключення світла.

Пізніше стало відомо, що у місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю.

"Приліт" нібито був на підприємстві, що на вулиці Волчанській.

Згодом росіяни заявили, що нібито ППО збила 8 повітряних цілей на підльоті до міста.

У Білгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я.

Також пошкоджено легковий автомобіль. ⠀ У Білгородському районі в селі Нижній Вільшанець пробито покрівлю приватного домоволодіння, у селі Севрюковому пошкоджено легковий автомобіль.

Також у районі пошкоджено лінію електропередачі. Без світла частково залишаються абоненти двох населених пунктів: Розумне та Крутий Лог. Аварійні служби найближчим часом розпочнуть ліквідацію наслідків.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що у Грайворонському міськокрузі загинув чоловік унаслідок атаки дроном-камікадзе у селищі Горьківський.

Ще в одного чоловіка після атаки проникають осколкові поранення черевної порожнини та нижніх кінцівок.

Ще одна постраждала зазнала поранень внаслідок обстрілу села Головчине.

Жінка з черепно-мозковою травмою звернулася до Борисівської ЦРЛ. Пізніше бригадою швидкої її доправили до міської лікарні №2 міста Білгорода.

У Грайвороні від прямого влучення снарядів спалахнули два будинки та один автомобіль.

Пожежними розрахунками вогнища спалаху було ліквідовано. Також різні пошкодження отримали 2 автомобілі та 11 приватних домоволодінь — вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

У селі Гора-Поділ пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

У селищі Горьківський різні пошкодження отримали чотири домоволодіння та кілька господарських будівель. У селі Головчине вибиті вікна та посічені вікна у 2 домоволодіннях.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Ввечері 18 березня серія потужних вибухів пролунала в окупованому Росією Севастополі на території Криму.

За словами місцевих жителів, у Севастополі було щонайменше два вибухи. Вони пролунали близько 20:30 за київським часом.

Також повідомляється, що росіяни зупиняли рух по Кримському мосту.

Між тим у Telegram-каналі "Кримський вітер" опублікували повідомлення місцевих жителів, які заявляють про гучні звуки над містом.

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито роботу ППО неподалік Кримського мосту. Там нібито було збито безпілотник.

Тим часом партизани з телеграм-каналу "Атеш" натякнули, що вибухи в окупованому Севастополі пов'язані з анексією міста у 2014 році.

У русі опору зауважили, що очікують результатів, які виникли після "бавовни".