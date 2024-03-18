Росіяни скаржаться на вибухи у Севастополі та Бєлгороді
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни скаржаться на вибухи у Севастополі та Бєлгороді

Вибухи у Бєлгороді
Джерело:  online.ua

Жителі російського Бєлгорода заявляють про приліт та вибух на одному з місцевих підприємств. Вибухи також пролунали в окупованому Севастополі. 

Що відомо про вибух на підприємстві у Бєлгороді

За інформацією російських Telegram-каналів вибухи у Бєлгороді пролунали приблизно о 19:30.

Через вибух, як повідомляється, жителі селища Разумноє поблизу Бєлгорода заявили про відключення світла.

Пізніше стало відомо, що у місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю.

"Приліт" нібито був на підприємстві, що на вулиці Волчанській.

Згодом росіяни заявили, що нібито ППО збила 8 повітряних цілей на підльоті до міста.

У Білгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я.

Також пошкоджено легковий автомобіль. ⠀ У Білгородському районі в селі Нижній Вільшанець пробито покрівлю приватного домоволодіння, у селі Севрюковому пошкоджено легковий автомобіль.

Також у районі пошкоджено лінію електропередачі. Без світла частково залишаються абоненти двох населених пунктів: Розумне та Крутий Лог. Аварійні служби найближчим часом розпочнуть ліквідацію наслідків.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що у Грайворонському міськокрузі загинув чоловік унаслідок атаки дроном-камікадзе у селищі Горьківський.

Ще в одного чоловіка після атаки проникають осколкові поранення черевної порожнини та нижніх кінцівок.

Ще одна постраждала зазнала поранень внаслідок обстрілу села Головчине.

Жінка з черепно-мозковою травмою звернулася до Борисівської ЦРЛ. Пізніше бригадою швидкої її доправили до міської лікарні №2 міста Білгорода.

У Грайвороні від прямого влучення снарядів спалахнули два будинки та один автомобіль.

Пожежними розрахунками вогнища спалаху було ліквідовано. Також різні пошкодження отримали 2 автомобілі та 11 приватних домоволодінь — вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

У селі Гора-Поділ пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

У селищі Горьківський різні пошкодження отримали чотири домоволодіння та кілька господарських будівель. У селі Головчине вибиті вікна та посічені вікна у 2 домоволодіннях.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Ввечері 18 березня серія потужних вибухів пролунала в окупованому Росією Севастополі на території Криму.

За словами місцевих жителів, у Севастополі було щонайменше два вибухи. Вони пролунали близько 20:30 за київським часом.

Також повідомляється, що росіяни зупиняли рух по Кримському мосту.

Між тим у Telegram-каналі "Кримський вітер" опублікували повідомлення місцевих жителів, які заявляють про гучні звуки над містом.

Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито роботу ППО неподалік Кримського мосту. Там нібито було збито безпілотник.

Тим часом партизани з телеграм-каналу "Атеш" натякнули, що вибухи в окупованому Севастополі пов'язані з анексією міста у 2014 році.

У русі опору зауважили, що очікують результатів, які виникли після "бавовни".

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгороді заявили про ракетну атаку. Постраждала людина і пошкоджено інфраструктуру
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У ЛСР вперше назвали втрати військ РФ у Бєлгородській та Курській областях
ЛСР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР закликав жителів Бєлгорода до негайної евакуації
ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?