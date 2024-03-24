Дроны и ракеты атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму и узел связи ЧФ РФ в Севастополе — видео

Во временно оккупированном Крыму 24 марта прогремели несколько взрывов. Россияне заявили об атаке по нефтебазе в Гвардейском и по узле связи ЧФ РФ в Севастополе
Что известно о бавовне в Крыму
По сообщениям канала "Крымский ветер", со стороны поселка Гвардейское и около 20 взрывов. Впоследствии россияне сообщили о перекрытии Крымского моста.
Впоследствии стало известно, что дроны атаковали в Гвардейском нефтебазе, там разгорелся пожар.
Подписчики сообщают, что, возможно, попадание есть и в гарнизон Гвардейского.
Кроме этого, 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.
Как сообщил Osint technical, по меньшей мере три украинских крылатых ракет Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России.
По данным "Крымского ветра", прилет ракет находился в главном узле спецсвязи Черноморского флота РФ по ул. Николая Музыки, 1".
Что известно об атаке на Севастополь
В оккупированном Севастополе 23 марта прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о якобы работе ПВО и сбитых целях.
Ставленец окупантов Михаил Развожаев сообщил о якобы по меньшей мере 10 сбитых ракетах.
Местные Телеграмм-каналы сообщали, что в Севастополе якобы было попадание по кораблям, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на Севастополь 23 марта "была самой массированной за последнее время".
По его словам, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец.
Также по словам Развожаева, всего от осколков сегодня пострадали 4 человека.
Кроме того, утверждает "губернатор", в Севастополе есть сообщения об "обнаруженных осколках и частях сбитых ракет".
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