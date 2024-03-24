Дроны и ракеты атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму и узел связи ЧФ РФ в Севастополе — видео
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Дроны и ракеты атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму и узел связи ЧФ РФ в Севастополе — видео

вибух
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Крыму 24 марта прогремели несколько взрывов. Россияне заявили об атаке по нефтебазе в Гвардейском и по узле связи ЧФ РФ в Севастополе

Что известно о бавовне в Крыму

По сообщениям канала "Крымский ветер", со стороны поселка Гвардейское и около 20 взрывов. Впоследствии россияне сообщили о перекрытии Крымского моста.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сообщили на канале.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали в Гвардейском нефтебазе, там разгорелся пожар.

Подписчики сообщают, что, возможно, попадание есть и в гарнизон Гвардейского.

Кроме этого, 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Как сообщил Osint technical, по меньшей мере три украинских крылатых ракет Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России.

По данным "Крымского ветра", прилет ракет находился в главном узле спецсвязи Черноморского флота РФ по ул. Николая Музыки, 1".

Что известно об атаке на Севастополь

В оккупированном Севастополе 23 марта прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о якобы работе ПВО и сбитых целях.

Ставленец окупантов Михаил Развожаев сообщил о якобы по меньшей мере 10 сбитых ракетах.

Местные Телеграмм-каналы сообщали, что в Севастополе якобы было попадание по кораблям, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на Севастополь 23 марта "была самой массированной за последнее время".

По его словам, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец.

Также по словам Развожаева, всего от осколков сегодня пострадали 4 человека.

Кроме того, утверждает "губернатор", в Севастополе есть сообщения об "обнаруженных осколках и частях сбитых ракет".

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