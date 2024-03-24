Дрони та ракети атакували нафтобазу в окупованому Криму та вузол звʼязку ЧФ РФ у Севастополі — відео

В тимчасово окупованому Криму 24 березня пролунало кілька вибухів. Росіяни заявили про атаку по нафтобазі у Гвардійському та по вузлі зв’язку ЧФ РФ у Севастополі.
Що відомо про бавовну у Криму
За повідомленнями каналу "Кримський вітер", з боку селища Гвардійське та близько 20 вибухів. Згодом росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.
Згодом стало відомо, що дрони атакували у Гвардійському нафтобазу, там спалахнула пожежа.
Підписники каналу повідомляють, що, можливо, попадання є і в гарнізон Гвардійського.
Окрім цього 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
Як повідомив Osint technical, щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.
За даними "Кримського вітру", приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1".
Що відомо про атаку на Севастополь
В окупованому Севастополі 23 березня пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про нібито роботу ППО і збиті цілі.
Ставленик окупантів Михайло Развожаєв повідомив про нібито щонайменше 10 збитих ракет.
Місцеві Телеграм-канали повідомляли, у Севастополі нібито було влучання по кораблям, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що атака на Севастополь 23 березня "була наймасованішою за останній час".
За його словами, через потрапляння осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець.
Також за словами Развожаєва, загалом від осколків сьогодні постраждали 4 людини.
Крім того, стверджує "губернатор", у Севастополі є повідомлення про "виявлені осколки і частини збитих ракет".
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