ГУР підірвало електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі

Уночі 2 квітня в окупованому Севастополі у Криму українські розвідники підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла.
У Севастополі підірвали електропідстанцію
Як повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в ГУР МО, представники воєнної розвідки підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі.
Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що вночі севастопольці чули вибухи. Після цього в одному з районів зникло світло.
Місцеві повідомили, що вранці 2 квітня "блимало" світло, але вже перебоїв з електрикою нема.
Ставленик окупантів і так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що причиною відстуності світла нібито було технологічне порушення на районній підстанції.
А так зване "Севастопольэнерго" о 07:48 опублікувало заяву, що у період з 02:07 до 06:42 2 квітня сталося “технологічне порушення в електричних мережах”.
Удари дронів по Росії
Також і ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.
Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.
Російська влада повідомила, що пожежу вдалося загасити протягом 20 хвилин, а виробництво нібито не переривалося.
Також повідомляється, що вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга” в Єлабузі, також в Татарстані. Там розташовані промислово-виробничі підприємства.
За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.
Reuters повідомляє з посиланням на джерело в українській розвідці, що в результаті атаки з використанням безпілотників українського виробництва військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".
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