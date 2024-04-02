ГУР підірвало електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі

Уночі 2 квітня в окупованому Севастополі у Криму українські розвідники підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла.

У Севастополі підірвали електропідстанцію

Як повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в ГУР МО, представники воєнної розвідки підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що вночі севастопольці чули вибухи. Після цього в одному з районів зникло світло.

Місцеві повідомили, що вранці 2 квітня "блимало" світло, але вже перебоїв з електрикою нема.

Ставленик окупантів і так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що причиною відстуності світла нібито було технологічне порушення на районній підстанції.

А так зване "Севастопольэнерго" о 07:48 опублікувало заяву, що у період з 02:07 до 06:42 2 квітня сталося “технологічне порушення в електричних мережах”.

Удари дронів по Росії

Також і ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Російська влада повідомила, що пожежу вдалося загасити протягом 20 хвилин, а виробництво нібито не переривалося.

Також повідомляється, що вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга” в Єлабузі, також в Татарстані. Там розташовані промислово-виробничі підприємства.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.

Reuters повідомляє з посиланням на джерело в українській розвідці, що в результаті атаки з використанням безпілотників українського виробництва військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".