Атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України — Reuters
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України — Reuters

дрон
Джерело:  Reuters

Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".

Стали відомі нові деталі масштабної атаки України по НПЗ в Татарстані

Як зазначає видання, українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

На кадрах з місця події видно, що дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі "Танеко". На частку установки припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу.

Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що Україна завдала удару по великому російському нафтовому об'єкту в Татарстані, щоб скоротити доходи Росії від нафти.

Джерело також повідомило, що безпілотники українського виробництва завдали удару по заводу з виробництва "Шахедів", завдавши "значних збитків".

Минулого року газета Washington Post повідомила, що Росія масово виробляє дрони на заводі в особливій економічній зоні "Елабуга".

Що відомо про атаку України по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра, — розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР підірвало електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі
Севастополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна атакує російські НПЗ дронами зі штучним інтелектом — CNN
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР та СБУ уразили установку переробки нафти під час атаки по НПЗ в Татарстані
нпз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?