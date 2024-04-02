Атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України — Reuters

Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".

Стали відомі нові деталі масштабної атаки України по НПЗ в Татарстані

Як зазначає видання, українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

На кадрах з місця події видно, що дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі "Танеко". На частку установки припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу.

Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що Україна завдала удару по великому російському нафтовому об'єкту в Татарстані, щоб скоротити доходи Росії від нафти.

Джерело також повідомило, що безпілотники українського виробництва завдали удару по заводу з виробництва "Шахедів", завдавши "значних збитків".

Минулого року газета Washington Post повідомила, що Росія масово виробляє дрони на заводі в особливій економічній зоні "Елабуга".

Що відомо про атаку України по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.