Украина скоро использует дальнобойные дроны, которые могут атаковать Урал и Заполярье.

В этом году Украина сможет применить дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они помогут восполнить недостаток ракет средней и большой дальности.

Новые украинские дроны

По информации источника немецкого издания BILD, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее, — заявил источник BILD. Поделиться

Кроме этого, киевское конструкторское бюро "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км.

Он может летать до 26 часов и стрелять управляемой ракетой на дальность до 10 км.

По расчетам BILD новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз.

Среди них аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

Чем атаковали Татарстан

Издание пишет, что для одного из ударов по предприятиям в Татарстане использовался украинский дрон UJ-22. Р

Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. Теперь очевидно, что новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше (Татарстан расположен примерно в 1300 км от линии фронта).

Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропрокт A-22 Foxbat.