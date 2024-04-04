В результате атаки дронов на завод по производству "шахедов" в Татарстане там есть значительные разрушения.

Последствия атаки на Татарстан

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что удар по заводу в Татарстане был нанесен «добрыми летательными объектами», долетевшими в несколько военных объектов в Татарстане.

Однако он сказал, что ГУР не комментирует, какие это были беспилотники.

По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов". Там существуют значительные разрушения производственных мощностей и усложнено продолжение работы предприятия. Андрей Юсов Представитель ГУР

Накануне Юсов отказался официально ни подтверждать, ни опровергать причастность ГУР или СБУ к атаке.

Но видим, что "ГУРкит" и "хлопок" на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне РФ против Украины. Мы можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт. Поделиться

Атака дронов на Татарстан: что известно

Утром 2 апреля два дрона атаковали предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске. По данным СМИ, ссылающимся на источники в ГУР, дроны атаковали завод в Елабуге, на котором собирают иранские «шахеды», маркируя их под «Герань-2».

Российские власти заявили, что серьезных разрушений якобы нет.

Другой беспилотник атаковал технологическую установку нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске, где произошел пожар.

Мощность установки составляет 8 млн. тонн нефти.