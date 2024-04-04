В результате атаки дронов на завод по производству "шахедов" в Татарстане там есть значительные разрушения.
Последствия атаки на Татарстан
Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что удар по заводу в Татарстане был нанесен «добрыми летательными объектами», долетевшими в несколько военных объектов в Татарстане.
Однако он сказал, что ГУР не комментирует, какие это были беспилотники.
Накануне Юсов отказался официально ни подтверждать, ни опровергать причастность ГУР или СБУ к атаке.
Атака дронов на Татарстан: что известно
Утром 2 апреля два дрона атаковали предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске. По данным СМИ, ссылающимся на источники в ГУР, дроны атаковали завод в Елабуге, на котором собирают иранские «шахеды», маркируя их под «Герань-2».
Российские власти заявили, что серьезных разрушений якобы нет.
Другой беспилотник атаковал технологическую установку нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске, где произошел пожар.
Мощность установки составляет 8 млн. тонн нефти.
Оба предприятия расположены в более чем 1200 километрах от границы с Украиной.
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