Унаслідок атаки дронів на завод з виробництва "шахедів" у Татарстані там є значні руйнування.
Наслідки атаки на Татарстан
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що удар по заводу в Татарстані було завдано «добрими літальними об'єктами», які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані.
Однак він сказав, що ГУР не коментує, які це були безпілотники.
Напередодні Юсов відмовився офіційно ні підтверджувати, ні спростовувати причетність ГУР чи СБУ до атаки.
Атака дронів на Татарстан: що відомо
Зранку 2 квітня два дрони атакували підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську. За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в ГУР, дрони атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські «шахеди», маркуючи їх під «Герань-2».
Російська влада заявила, що серйозних руйнувань та нібито немає.
Інший безпілотник атакував технологічну установку нафтопереробного заводу «ТАНЕКО» у Нижньокамську, де сталася пожежа.
Потужність установки складає 8 млн тонн нафти.
Обидва підприємства розташовані за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.
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