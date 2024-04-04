У ГУР розкрили наслідки удару по заводу "шахедів" у Татарстані
Категорія
Світ
Дата публікації

У ГУР розкрили наслідки удару по заводу "шахедів" у Татарстані

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Унаслідок атаки дронів на завод з виробництва "шахедів" у Татарстані там є значні руйнування.

Наслідки атаки на Татарстан

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що удар по заводу в Татарстані було завдано «добрими літальними об'єктами», які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані.

Однак він сказав, що ГУР не коментує, які це були безпілотники.

За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання "Шахедів". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Напередодні Юсов відмовився офіційно ні підтверджувати, ні спростовувати причетність ГУР чи СБУ до атаки.

Але бачимо, що «ГУРкіт» та «бавовна» на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об'єктах, безпосередньо задіяних у геноцидній війні РФ проти України. Можемо констатувати, що у цих подіях зброя та засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт.

Атака дронів на Татарстан: що відомо

Зранку 2 квітня два дрони атакували підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську. За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в ГУР, дрони атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські «шахеди», маркуючи їх під «Герань-2».

Російська влада заявила, що серйозних руйнувань та нібито немає.

Інший безпілотник атакував технологічну установку нафтопереробного заводу «ТАНЕКО» у Нижньокамську, де сталася пожежа.

Потужність установки складає 8 млн тонн нафти.

Обидва підприємства розташовані за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.

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