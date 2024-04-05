Литва закупит около 3 тыс FPV-дронов для ВСУ

Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.

ВСУ получат FPV-дроны от Литвы

Как сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой — военная.

По словам Шимоните, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов в нашей стране.

Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году , — добавила она. Поделиться

Накануне стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине почти на 10 миллионов евро — 5.3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины, а 4.3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

Что известно о закупке снарядов для Украины по чешской инициативе

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Украина ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.