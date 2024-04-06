Литва передала ВСУ командно-штабные машины М577

Литва передала Украине командно-штабные машины М577. Они входят в пакет долгосрочной помощи в 200 млн евро.

Что известно о передаваемых Украине машинах М577

Количество машин Минобороны Литвы не раскрывает. Однако там предоставили их фото и добавили, что они прибыли еще 5 апреля.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 6, 2024

Ранее Литва уже передавала Украине М577 немецкого производства. Они выполняют функцию мобильного командного пункта на уровне батальона. Обновленные версии М577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже имеющимися в ВСУ.

Машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.

Всего у Литвы 168 немецких бронетранспортеров М577. Сколько уже отдали Украине, не разглашается.

ВСУ получат FPV-дроны от Литвы

Как сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой — военная.

По словам Шимоните, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов в нашей стране.

Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году , — добавила она. Поделиться

Кроме того, в марте 2024 года Литва объявила, что выделяет 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

5 апреля Литва объявила, что выделит 15 млн евро на программу реабилитации раненых украинских военных, а также закупит для Украины 3 тысячи беспилотников литовского производства.