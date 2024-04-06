Литва передала ВСУ командно-штабные машины М577

Литва передала Украине командно-штабные машины М577. Они входят в пакет долгосрочной помощи в 200 млн евро.
Что известно о передаваемых Украине машинах М577
Количество машин Минобороны Литвы не раскрывает. Однако там предоставили их фото и добавили, что они прибыли еще 5 апреля.
Ранее Литва уже передавала Украине М577 немецкого производства. Они выполняют функцию мобильного командного пункта на уровне батальона. Обновленные версии М577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже имеющимися в ВСУ.
Машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.
Всего у Литвы 168 немецких бронетранспортеров М577. Сколько уже отдали Украине, не разглашается.
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Как сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой — военная.
По словам Шимоните, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов в нашей стране.
Кроме того, в марте 2024 года Литва объявила, что выделяет 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
5 апреля Литва объявила, что выделит 15 млн евро на программу реабилитации раненых украинских военных, а также закупит для Украины 3 тысячи беспилотников литовского производства.
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