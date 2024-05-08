Литва готова відправити військових в Україну для навчань — прем'єрка
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Литва готова відправити військових в Україну для навчань — прем'єрка

Інгріда Шимоніте
Джерело:  Financial Times

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що її країна готова відправити військових в Україну із навчальною місією, однак Україна про це не просила.

Литва готова відправити військових в Україну для навчань

Financial Times повідомляє, що Інгріда Шимоніте розповіла виданню, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, — про це її уряд уже говорив, — але Київ поки не просив про це.

Шимоніте зазначила, що РФ вважатиме такий крок провокацією, однак додала:

Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що комусь погрожують ядерною зброєю.

Інгріда Шимоніте

Інгріда Шимоніте

Прем'єр-міністерка Литви

Шимоніте також сумнівається, що Росія використає ядерну зброю, оскільки у такому випадку радіоактивні опади зачепили б і її територію.

Також посадовиця нагадала, що РФ посилила атаки на цивільну інфраструктуру України — електростанції, школи та лікарні.

Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України, тому що нема елементарних комунікацій і базових послуг, — сказала Шимоніте.

У НАТО визначили умови втручання у війну РФ проти України

На початку травня італійське видання La Repubblica повідомило, що перша "червона лінія" передбачає пряму чи опосередковану участь у війні Росії проти України третьої країни, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України. 

Видання пише, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю". Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну.

Друга "червона лінія", за даними La Repubblica, стосується військової провокації проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову.

Йдеться не про обов’язково вторгнення, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу.

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