Путін уже готовий до операції проти НАТО — розвідка Польщі

За словами очільника служби військової контррозвідки Польщі Ярослава Строжика, російський диктатор Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.
Конфлікт Росії та НАТО все-таки можливий
Строжик звертає увагу на те, що всі прогнози щодо готовності РФ до можливого вторгнення в НАТО базуються лише на певних припущеннях.
Попри це, він бачить ознаки того, що російський диктатор наразі має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.
Він також припустив, що очільник Кремля має свої плани, однак його наразі зупиняє позиція Заходу.
Захід дедалі частіше попереджає про вторгнення РФ у НАТО
Західні лідери більше не приховують, що існує реальний ризик війни Росії проти НАТО.
Ще один інсайдер в НАТО заявив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".
Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні та військово-морські сили в основному не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою, — заявив він.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-