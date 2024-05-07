Путін уже готовий до операції проти НАТО — розвідка Польщі
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Путін уже готовий до операції проти НАТО — розвідка Польщі

Путін
Джерело:  online.ua

За словами очільника служби військової контррозвідки Польщі Ярослава Строжика, російський диктатор Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Конфлікт Росії та НАТО все-таки можливий

Строжик звертає увагу на те, що всі прогнози щодо готовності РФ до можливого вторгнення в НАТО базуються лише на певних припущеннях.

Попри це, він бачить ознаки того, що російський диктатор наразі має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або — висадитися на одному зі шведських островів, — зазначив керівник служби військової контррозвідки.

Він також припустив, що очільник Кремля має свої плани, однак його наразі зупиняє позиція Заходу.

Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою, — додав Ярослав Строжик.

Захід дедалі частіше попереджає про вторгнення РФ у НАТО

Західні лідери більше не приховують, що існує реальний ризик війни Росії проти НАТО.

Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії, — нещодавно попередив представник британської військової розвідки.

Ще один інсайдер в НАТО заявив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".

Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні та військово-морські сили в основному не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою, — заявив він.

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