Фінляндія спільно з країнами НАТО планує будівництво заводу з виробництва тротилу

Фінляндія хоче якомога швидше побудувати завод із виробництва тротилу. Проєкт буде спільний з іншими членами НАТО. Війна Росії проти України збільшила попит на вибухові речовини.
Фінляндія побудує завод з виробництва тротилу
Країна веде перемовини з цього приводу з іншими членами Північноатлантичного альянсу.
Про це розповів для фінського видання Yle міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.
Тротил — вибухова речовина, що використовується, зокрема, в артилерійських і мінометних снарядах. Його масове виробництво значно дешевше, ніж новіших вибухових речовин. На сьогодні кількість тротилових вибухових речовин в Європі вважається майже критичною. Єдиний тротиловий завод в ЄС розташований у Польщі, але його обсяги виробництва недостатні для задоволення високого попиту, пише Yle.
Завод — це спільний проєкт з іншими країнами НАТО. Поки ще йдуть дослідження, де цей завод можна звести. Перші висновки очікуються вже навесні.
Міністр оборони Фінляндії наголосив, що виграє той, у кого є сировина.
Росія разом зі своїми союзниками знає, що вони можуть виграти цю війну на виснаження. Той, у кого першими закінчаться боєприпаси та сировина для них, програє. Той, у кого їх буде достатньо, може виграти війну.
Турецький тротил потроїть виробництво артснарядів у США
США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для нарощування виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.
Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з ходом переговорів.
Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, та нітрогуанідину, який використовується як пальне, будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-мм за стандартами НАТО — потенційно потроять виробництво.
За словами журналістів, дворічна війна в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати їх Києву, поповнюючи власні виснажені запаси. Сплеск попиту призвів до відставання у виконанні світових замовлень і створив навантаження на оборонні ланцюги постачання, особливо на такі компоненти, як тротил.
Водночас Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.
У статті вказано, що укладення угоди з Анкарою також оголює крихкий баланс між союзниками по НАТО, відносини між якими загострилися через російське вторгнення і багатомісячну блокаду Туреччиною вступу Швеції до альянсу.
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