Фінляндія спільно з країнами НАТО планує будівництво заводу з виробництва тротилу
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Фінляндія спільно з країнами НАТО планує будівництво заводу з виробництва тротилу

Тротил
Джерело:  Yle

Фінляндія хоче якомога швидше побудувати завод із виробництва тротилу. Проєкт буде спільний з іншими членами НАТО. Війна Росії проти України збільшила попит на вибухові речовини.

Фінляндія побудує завод з виробництва тротилу

Країна веде перемовини з цього приводу з іншими членами Північноатлантичного альянсу.

Про це розповів для фінського видання Yle міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Тротил — вибухова речовина, що використовується, зокрема, в артилерійських і мінометних снарядах. Його масове виробництво значно дешевше, ніж новіших вибухових речовин. На сьогодні кількість тротилових вибухових речовин в Європі вважається майже критичною. Єдиний тротиловий завод в ЄС розташований у Польщі, але його обсяги виробництва недостатні для задоволення високого попиту, пише Yle.

Нам потрібно значно більше виробництва вибухових речовин. Ось чому ми повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому. Рішення потрібно ухвалювати зараз, щоб виробництво могло розпочатися через рік або два.

Антті Хакканен

Антті Хакканен

Міністр оборони Фінляндії

За словами міністра, причина так квапитися — те, що війна в Україні, яка все ще іде. Тротилові вибухові речовини мають вирішальне значення для ситуації в Україні.

Завод — це спільний проєкт з іншими країнами НАТО. Поки ще йдуть дослідження, де цей завод можна звести. Перші висновки очікуються вже навесні.

Міністр оборони Фінляндії наголосив, що виграє той, у кого є сировина.

Росія разом зі своїми союзниками знає, що вони можуть виграти цю війну на виснаження. Той, у кого першими закінчаться боєприпаси та сировина для них, програє. Той, у кого їх буде достатньо, може виграти війну.

Турецький тротил потроїть виробництво артснарядів у США

США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для нарощування виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, та нітрогуанідину, який використовується як пальне, будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-мм за стандартами НАТО — потенційно потроять виробництво.

За словами журналістів, дворічна війна в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати їх Києву, поповнюючи власні виснажені запаси. Сплеск попиту призвів до відставання у виконанні світових замовлень і створив навантаження на оборонні ланцюги постачання, особливо на такі компоненти, як тротил.

Водночас Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.

У статті вказано, що укладення угоди з Анкарою також оголює крихкий баланс між союзниками по НАТО, відносини між якими загострилися через російське вторгнення і багатомісячну блокаду Туреччиною вступу Швеції до альянсу.

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