Снаряди для ЗСУ. Фінляндія надасть 30 млн євро на чеську ініціативу

30 млн євро для закупівлі артилерійських снарядів отримає Україна від Фінляндії. Це відбудеться під егідою чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів для ЗСУ.

Фінляндія допоможе Україні з боєприпасами

Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у мережі X.

Keskustelut Tšekin puolustusvoimien komentajan kanssa Euroopan puolustuksen ja Ukrainan tuen parantamisesta. Keskustelimme erityisesti Tšekin ammusaloitteesta. Suomi osallistuu tähän aloitteeseen 30 miljoonalla eurolla. pic.twitter.com/SKnPe7TbeS — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) March 19, 2024

Про це рішення глава Міноборони повідомив після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 млн євро. Антті Хяккянен Міністр оборони Фінляндії

Чеська ініціатива щодо снарядів для ЗСУ

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тис снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.