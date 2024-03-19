Снаряды для ВСУ. Финляндия предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу
Категория
Мир
Дата публикации

Снаряды для ВСУ. Финляндия предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу

Antti Häkkänen
Снаряды
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30 млн евро для закупки артиллерийских снарядов получит Украина от Финляндии. Это произойдет под эгидой чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.

Финляндия поможет Украине с боеприпасами

Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в сети X.

Об этом решении глава Минобороны сообщил после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.

В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия выделит на эту инициативу 30 млн евро.

Антти Хяккянен

Антти Хяккянен

Министр обороны Финляндии

Чешская инициатива по снарядам для ВСУ

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем ощутят увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр уточнил, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

О том, что Чехия нашла до 800 тыс снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции безопасности.

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