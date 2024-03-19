Финляндия передает Украине боевые катера
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Мир
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Финляндия передает Украине боевые катера

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Источник:  Yle

Финляндия в качестве военной помощи отправит Украине боевые катера. Точное количество пока неизвестно.

Что известно о новой помощи Украине от Финляндии

Как пишет Yle, информацию о том, что Финляндия подарила боевые катера Украине, раскрыл президент Румынии Клаус Йоханнис во время обращения в парламент своей страны. По его словам, Хельсинки обратились к нему с просьбой о транзите такой техники через территорию Румынии в Украину.

Также Йоханнис рассказал, что одобрил обучение на финских катерах около 50 украинских защитников в Румынии.

Журналисты уточняют, что в настоящее время в состав ВМС Финляндии, в частности, входят десантные корабли класса Jehu и транспортные корабли классов Jurmo и Uisko.

Что известно о таких катерах

Основные задачи вышеупомянутых катеров – десантные и транспортные операции для финской береговой охраны в любых погодных условиях. К примеру, корабли класса Uisko могут перевозить 22 человека.

Катера обладают высокой маневренностью и могут двигаться по мелководью.

Напомним, страны Запада уже не раз передавали Украине свои боевые катера.

В частности, недавно Швеция анонсировала новый пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых катеров и 20 групповых катеров.

Также в начале марта Нидерланды пообещали предоставить украинским защитникам 8 милитаризованных речных патрульных катеров и десантно-штурмовой катер CB90.

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