Возможно введение западных войск в Украину. Финляндия выступила с неожиданным заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

Возможно введение западных войск в Украину. Финляндия выступила с неожиданным заявлением

Элина Валтонен
Читати українською
Источник:  Politico

Как подчеркнула глава МИД Финляндии Элина Валтонен, западные страны, в том числе и Штаты, не должны окончательно отвергать идею введения своих войск в Украину, если ситуация будет стремительно ухудшаться.

Финляндия поддержала идею Макрона касательно Украины

Важно, чтобы мы не исключали это (введение западных войск в Украину — ред.) в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной будет ситуация.

Элина Валтонен

Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии

Несмотря на свой громкий и неожиданный призыв, дипломат также добавила, что позиция ее страны на сегодняшний день четкая и неизменная: пока Финляндия не будет вводить в Украину никаких своих войск и не желает это обсуждать.

Журналисты обращают внимание на то, что словами Элины Валтонен касались долгосрочного и гипотетического выбора.

Как отмечает издание Politico, негативный сценарий развития российско-украинской войны может резко изменить категоричное решение западных стран.

В конце концов, они могут осознать, что российская армия зашла слишком далеко и ее нужно останавливать немедленно.

Именно тогда идея введения западных войск в Украину может получить второе дыхание.

Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину

15 марта официально стало известно, что лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск после совместных переговоров договорились об усилении поддержки Украины.

Несмотря на это, они пришли к выводу, что пока не будут отправлять свои войска для сдерживания армии РФ на украинском фронте.

Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать эскалацию. Но наша решимость жесткая, — заявили они.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
На карте безопасность Европы. Макрон объяснил свои заявления об отправке войск в Украину
Эммануэль Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон ответил на очередные угрозы Путина по поводу ядерного оружия
макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц обещает больше оружия для Украины после встречи с Макроном и Туском
Elysee
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?