Возможно введение западных войск в Украину. Финляндия выступила с неожиданным заявлением

Как подчеркнула глава МИД Финляндии Элина Валтонен, западные страны, в том числе и Штаты, не должны окончательно отвергать идею введения своих войск в Украину, если ситуация будет стремительно ухудшаться.
Финляндия поддержала идею Макрона касательно Украины
Несмотря на свой громкий и неожиданный призыв, дипломат также добавила, что позиция ее страны на сегодняшний день четкая и неизменная: пока Финляндия не будет вводить в Украину никаких своих войск и не желает это обсуждать.
Журналисты обращают внимание на то, что словами Элины Валтонен касались долгосрочного и гипотетического выбора.
Как отмечает издание Politico, негативный сценарий развития российско-украинской войны может резко изменить категоричное решение западных стран.
В конце концов, они могут осознать, что российская армия зашла слишком далеко и ее нужно останавливать немедленно.
Именно тогда идея введения западных войск в Украину может получить второе дыхание.
Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину
15 марта официально стало известно, что лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск после совместных переговоров договорились об усилении поддержки Украины.
Несмотря на это, они пришли к выводу, что пока не будут отправлять свои войска для сдерживания армии РФ на украинском фронте.
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