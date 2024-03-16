Возможно введение западных войск в Украину. Финляндия выступила с неожиданным заявлением

Как подчеркнула глава МИД Финляндии Элина Валтонен, западные страны, в том числе и Штаты, не должны окончательно отвергать идею введения своих войск в Украину, если ситуация будет стремительно ухудшаться.

Финляндия поддержала идею Макрона касательно Украины

Важно, чтобы мы не исключали это (введение западных войск в Украину — ред.) в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной будет ситуация. Элина Валтонен Глава МИД Финляндии

Несмотря на свой громкий и неожиданный призыв, дипломат также добавила, что позиция ее страны на сегодняшний день четкая и неизменная: пока Финляндия не будет вводить в Украину никаких своих войск и не желает это обсуждать.

Журналисты обращают внимание на то, что словами Элины Валтонен касались долгосрочного и гипотетического выбора.

Как отмечает издание Politico, негативный сценарий развития российско-украинской войны может резко изменить категоричное решение западных стран.

В конце концов, они могут осознать, что российская армия зашла слишком далеко и ее нужно останавливать немедленно.

Именно тогда идея введения западных войск в Украину может получить второе дыхание.

Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину

15 марта официально стало известно, что лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск после совместных переговоров договорились об усилении поддержки Украины.

Несмотря на это, они пришли к выводу, что пока не будут отправлять свои войска для сдерживания армии РФ на украинском фронте.