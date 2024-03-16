Можливе введення західних військ в Україну. Фінляндія виступила з неочікуваною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Можливе введення західних військ в Україну. Фінляндія виступила з неочікуваною заявою

Еліна Валтонен
Джерело:  Politico

Як наголосила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, західні країни, зокрема й Штати, не повинні остаточно відкидати ідею введення своїх військ в Україну, якщо ситуація буде стрімко погіршуватися.

Фінляндія підтримала ідею Макрона щодо України

Важливо, щоб ми не виключали це (введення західних військ в Україну — ред.) в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація.

Еліна Валтонен

Еліна Валтонен

Очільниця МЗС Фінляндії

Попри свій гучний та несподіваний заклик, дипломат також додала, що позиція її країни станом на сьогодні чітка та незмінна: поки Фінляндія не буде вводити в Україну жодних своїх військ і не бажає це обговорювати.

Журналісти звертають увагу на те, що словами Еліни Валтонен стосувалися довгострокового і гіпотетичного вибору.

Як зазначає видання Politico, негативний сценарій розвитку російсько-української війни може різко змінити категоричне рішення західних країн.

Врешті-решт вони можуть усвідомити, що російська армія зайшла надто далеко і її потрібно зупиняти негайно.

Саме тоді ідея введення західних військ в Україну може отримати друге дихання.

Німеччина, Франція та Польща домовились не відправляти війська в Україну

15 березня офіційно стало відомо, що лідери Франції, Німеччини та Польщі, президент Емманюель Макрон, канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Дональд Туск після спільних перемовин домовилися про посилення підтримки України.

Попри це вони також дійшли висновку, що поки не будуть відправляти свої війська для стримування армії РФ на українському фронті.

Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка, — заявили вони.

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