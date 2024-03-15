Шольц обіцяє більше зброї для України після зустрічі з Макроном і Туском

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла сьогодні в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.
Шольц запевнив Україну у надійній підтримці
Шольц сказав, що країни будуть купувати більше зброї для України на світовому ринку.
Про це повідомляється у відеотрансляції прес-конференції.
Німецький канцлер зауважив, що російський диктатор Володимир Путін повинен знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони будуть використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України.
Веймарський трикутник: що відомо
Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.
Кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".
Макрон проведе переговори з Шольцом щодо України
Журналісти посилаються на своїх інсайдерів в німецьких та французьких політичних колах.
Окрім того, наголошується, що у перемовинах буде також брати участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Макрон, Шольц та Туск хочуть, щоб ця зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.
Тривала напруга розпочалася із заяви Макрона про те, що він не виключає можливість відправлення західних військ воювати в Україні. Більш обережний Шольц відповів, що цього не станеться.
Як вважає видання Politico, заява Макрона про “боягузів у Європі” лунала на адресу канцлера ФРН.
Офіційний Берлін стурбований тим, що Макрон жорстко висловлювався щодо України, але не надав такої військової підтримки, як Німеччина.
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