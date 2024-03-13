Макрон терміново їде до Шольца заради України — Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, уже 15 березня французький лідер Еммануель Макрон прибуде до Німеччини, щоб обговорити з канцлером ФРН Олафом Шольцом підтримку України.

Макрон проведе переговори з Шольцом щодо України

Журналісти посилаються на своїх інсайдерів в німецьких та французьких політичних колах.

Окрім того, наголошується, що у перемовинах буде також брати участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Макрон, Шольц та Туск хочуть, щоб ця зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Тривала напруга розпочалася із заяви Макрона про те, що він не виключає можливість відправлення західних військ воювати в Україні. Більш обережний Шольц відповів, що цього не станеться.

Як вважає видання, заява Макрона про “боягузів у Європі” лунала на адресу канцлера ФРН.

Офіційний Берлін стурбований тим, що Макрон жорстко висловлювався щодо України, але не надав такої військової підтримки, як Німеччина.

Так, згідно з даними Кільського інституту, Париж передав Україні на 640 мільйонів євро менше військової допомоги порівняно з Німеччиною. Однак команда Макрона стверджує, що це неправда.

Макрон знову скасував візит до України

Нещодавно стало відомо, що французький лідер знову скасував запланований візит в Україну на тлі напруги із союзниками через його дедалі більш агресивну риторику.

Єлисейський палац стверджує, що візит відбудеться протягом "найближчих кількох тижнів".

За словами журналістів, скасування візиту було ухвалене, щоб дати час для переговорів із союзниками, які принесуть "відчутні результати" для України.

Візит французького лідера в Україну також анонсував нещодавно президент України Володимир Зеленський.