Макрон срочно едет к Шольцу ради Украины — Politico

Как удалось узнать изданию Politico, уже 15 марта французский лидер Эммануэль Макрон прибудет в Германию, чтобы обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцом поддержку Украины.

Макрон проведет переговоры с Шольцом касательно Украины

Журналисты ссылаются на своих инсайдеров в немецких и французских политических кругах.

Кроме того, указано, что в переговорах также будет участвовать премьер-министр Польши Дональд Туск.

Макрон, Шольц и Туск хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры касательно Украины переросли в открытую рознь.

Продолжительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украину. Более аккуратный Шольц ответил, что этого не произойдет.

Как считает издание, заявление Макрона о "трусах в Европе" звучало в адрес канцлера ФРГ.

Официальный Берлин обеспокоен тем, что Макрон жестко высказывался про Украину, но не предоставил такой военной поддержки, как Германия.

Так, согласно данным Кильского института, Париж передал Украине на 640 миллионов евро меньше военной помощи по сравнению с Германией. Однако команда Макрона утверждает, что это неправда.

Макрон снова отменил визит в Украину

Недавно стало известно, что французский лидер снова отменил запланированный визит в Украину на фоне напряжения с союзниками из-за его все более агрессивной риторики.

Елисейский дворец утверждает, что визит состоится в течение "ближайших нескольких недель".

По словам журналистов, отмена визита была принята, чтобы дать время для переговоров с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины.

Визит французского лидера в Украину также анонсировал недавно президент Украины Владимир Зеленский.