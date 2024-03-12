Шольц відкинув ідею Британії щодо обміну ракет Taurus на Storm Shadow для передачі Україні
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Шольц відкинув ідею Британії щодо обміну ракет Taurus на Storm Shadow для передачі Україні

Олаф Шольц
Джерело:  Укрінформ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні ракет Taurus.

Шольц знову підтвердив, що не буде надавати Україні Taurus

Як передає Укрінформ, про це Олаф Шольц сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні.

Його запитали, чи розглядає він можливість обміну ракетами з Британією замість прямих поставок Україні.

Я чітко висловився. Моя робота як канцлера, як глави уряду — бути точним і не викликати жодних хибних очікувань. Мої відповіді є достатньо чіткими.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України, — додав він.

Тому, за словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є «не виправданим».

Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну — фінансово, а також постачаннями зброї.

Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку — боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів, — заявив канцлер.

Варто зазначити, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети — Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.

Британія запропонувала Шольцу обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow

9 березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив, що пропонує Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Німеччина могла б поставити Taurus до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Кемерон відкинув думку, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни.

Цілком можливо накласти обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації, — сказав міністр.

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