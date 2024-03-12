Шольц відкинув ідею Британії щодо обміну ракет Taurus на Storm Shadow для передачі Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні ракет Taurus.
Шольц знову підтвердив, що не буде надавати Україні Taurus
Як передає Укрінформ, про це Олаф Шольц сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні.
Його запитали, чи розглядає він можливість обміну ракетами з Британією замість прямих поставок Україні.
Тому, за словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є «не виправданим».
Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну — фінансово, а також постачаннями зброї.
Варто зазначити, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети — Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.
Британія запропонувала Шольцу обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow
9 березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив, що пропонує Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Німеччина могла б поставити Taurus до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Кемерон відкинув думку, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни.
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