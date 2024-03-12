Шольц відкинув ідею Британії щодо обміну ракет Taurus на Storm Shadow для передачі Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні ракет Taurus.

Шольц знову підтвердив, що не буде надавати Україні Taurus

Як передає Укрінформ, про це Олаф Шольц сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні.

Його запитали, чи розглядає він можливість обміну ракетами з Британією замість прямих поставок Україні.

Я чітко висловився. Моя робота як канцлера, як глави уряду — бути точним і не викликати жодних хибних очікувань. Мої відповіді є достатньо чіткими. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України, — додав він. Поширити

Тому, за словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є «не виправданим».

Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну — фінансово, а також постачаннями зброї.

Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку — боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів, — заявив канцлер. Поширити

Варто зазначити, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети — Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.

Британія запропонувала Шольцу обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow

9 березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив, що пропонує Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Німеччина могла б поставити Taurus до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Кемерон відкинув думку, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни.