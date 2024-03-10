Допомога Україні. Німецька опозиція проти ідеї Британії обміняти Taurus на Storm Shadow
Категорія
Світ
Дата публікації

Допомога Україні. Німецька опозиція проти ідеї Британії обміняти Taurus на Storm Shadow

Taurus
Джерело:  DW

Керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі не підтримує британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

У Німеччині вважають ракети Taurus найкращими

В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання "найкращих систем озброєння, а Taurus – це якраз така система".

Про це пише DW.

Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження.

Перед цим передати Україні Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС – Фрідріх Мерц та Маркус Зьодер.

Раніше депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow.

Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus

Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.

Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо.

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації, — заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

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