Помощь Украине. Немецкая оппозиция против идеи Британии обменять Taurus на Storm Shadow
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. Немецкая оппозиция против идеи Британии обменять Taurus на Storm Shadow

Taurus
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Источник:  DW

Руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге не поддерживает британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

В Германии считают ракеты Taurus лучшими

В интервью газете Rheinische Post заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относятся и поставки "лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система".

Об этом пишет DW .

Ни один круговой обмен не может заменить его по дальности, точности и силе поражения.

Перед этим передать Украине Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии ХСС – Фридрих Мерц и Маркус Зодер.

Ранее депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Что предлагает Британия Германии по ракетам Taurus

Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.

Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно не способствует эскалации, — заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

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