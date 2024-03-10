Помощь Украине. Немецкая оппозиция против идеи Британии обменять Taurus на Storm Shadow

Руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге не поддерживает британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

В Германии считают ракеты Taurus лучшими

В интервью газете Rheinische Post заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относятся и поставки "лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система".

Об этом пишет DW .

Ни один круговой обмен не может заменить его по дальности, точности и силе поражения. Поделиться

Перед этим передать Украине Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии ХСС – Фридрих Мерц и Маркус Зодер.

Ранее депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Что предлагает Британия Германии по ракетам Taurus

Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.

Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.