Німеччина зацікавилась ідеєю кругового обміну Taurus з Британією

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон запропонував відправити в Україну додаткові далекобійні ракети Storm Shadow в обмін на отримання від Німеччини Taurus.
Що відомо про ідею кругового обміну Taurus
Такий варіант позитивно оцінила його колега з ФРН Анналена Бербок, зауваживши, що вона відкрита до пропозиції кільцевого обміну.
Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus
Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.
Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.
Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації, — заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.
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