Німеччина зацікавилась ідеєю кругового обміну Taurus з Британією
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Світ
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Німеччина зацікавилась ідеєю кругового обміну Taurus з Британією

Taurus

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон запропонував відправити в Україну додаткові далекобійні ракети Storm Shadow в обмін на отримання від Німеччини Taurus.

Що відомо про ідею кругового обміну Taurus

Такий варіант позитивно оцінила його колега з ФРН Анналена Бербок, зауваживши, що вона відкрита до пропозиції кільцевого обміну.

Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом, — сказала Бербок

Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus

Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.

Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо.

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації, — заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

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