Німеччина зацікавилась ідеєю кругового обміну Taurus з Британією

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон запропонував відправити в Україну додаткові далекобійні ракети Storm Shadow в обмін на отримання від Німеччини Taurus.

Що відомо про ідею кругового обміну Taurus

Такий варіант позитивно оцінила його колега з ФРН Анналена Бербок, зауваживши, що вона відкрита до пропозиції кільцевого обміну.

Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом, — сказала Бербок Поширити

Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus

Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.

Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо. Поширити

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.