Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией
Категория
Мир
Дата публикации

Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией

Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией
Читати українською

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон предложил отправить в Украину дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow в обмен на получение от Германии Taurus.

Что известно об идее кругового обмена Taurus

Такой вариант положительно оценила его коллега из ФРГ Анналена Бербок, отметив, что она открыта для предложения кольцевого обмена.

Обмен кольцами был, так сказать, германским изобретением. Это был бы вариант. И мы делали это некоторое время назад с другим материалом, – сказала Бербок.

Что предлагает Великобритания Германии по ракетам Taurus

Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.

Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно не способствует эскалации, — заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Шольц отказывается предоставить Украине Taurus — объяснение Politico
Олаф Шольц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Taurus могут приблизить Украину к победе в войне — ответ Зеленского
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Немецкая оппозиция против идеи Британии обменять Taurus на Storm Shadow
Taurus

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?