Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон предложил отправить в Украину дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow в обмен на получение от Германии Taurus.
Что известно об идее кругового обмена Taurus
Такой вариант положительно оценила его коллега из ФРГ Анналена Бербок, отметив, что она открыта для предложения кольцевого обмена.
Что предлагает Великобритания Германии по ракетам Taurus
Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.
Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.
Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно не способствует эскалации, — заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.
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