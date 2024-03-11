Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон предложил отправить в Украину дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow в обмен на получение от Германии Taurus.

Что известно об идее кругового обмена Taurus

Такой вариант положительно оценила его коллега из ФРГ Анналена Бербок, отметив, что она открыта для предложения кольцевого обмена.

Обмен кольцами был, так сказать, германским изобретением. Это был бы вариант. И мы делали это некоторое время назад с другим материалом, – сказала Бербок. Поделиться

Что предлагает Великобритания Германии по ракетам Taurus

Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.

Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем. Поделиться

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.