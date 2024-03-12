Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине

Олаф Шольц
Читати українською
Источник:  Укринформ

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что четко и конкретно подтверждает свое несогласие с возможностью передачи Украине ракет Taurus.

Шольц снова подтвердил, что не будет предоставлять Украине Taurus

Как передает Укринформ, об этом Олаф Шольц сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине.

Его спросили, рассматривает ли он возможность обмена ракетами с Великобританией вместо прямых поставок Украине.

Я ясно выразился. Моя работа как канцлера, как главы правительства — быть точным и не вызывать ложных ожиданий. Мои ответы достаточно четки.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Относительно одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины, — добавил он.

Поэтому, по словам канцлера, его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет «не оправдано».

Он повторил, что Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину — финансово, а также поставками оружия.

В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку — боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов, — заявил канцлер.

Стоит отметить, что Шольц очень редко упоминает название ракеты — Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

Британия предложила Шольцу обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow

9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что предлагает Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Кэмерон отверг мнение, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны.

Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно не будет способствовать эскалации, — сказал министр.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания готова помочь Германии в поставке Украине ракет Taurus
Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Немецкая оппозиция против идеи Британии обменять Taurus на Storm Shadow
Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией
Германия заинтересовалась идеей кругового обмена Taurus с Великобританией

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?