Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что четко и конкретно подтверждает свое несогласие с возможностью передачи Украине ракет Taurus.
Шольц снова подтвердил, что не будет предоставлять Украине Taurus
Как передает Укринформ, об этом Олаф Шольц сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине.
Его спросили, рассматривает ли он возможность обмена ракетами с Великобританией вместо прямых поставок Украине.
Поэтому, по словам канцлера, его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет «не оправдано».
Он повторил, что Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину — финансово, а также поставками оружия.
Стоит отметить, что Шольц очень редко упоминает название ракеты — Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.
Британия предложила Шольцу обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow
9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что предлагает Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.
Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Кэмерон отверг мнение, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны.
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