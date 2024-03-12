Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что четко и конкретно подтверждает свое несогласие с возможностью передачи Украине ракет Taurus.

Шольц снова подтвердил, что не будет предоставлять Украине Taurus

Как передает Укринформ, об этом Олаф Шольц сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине.

Его спросили, рассматривает ли он возможность обмена ракетами с Великобританией вместо прямых поставок Украине.

Я ясно выразился. Моя работа как канцлера, как главы правительства — быть точным и не вызывать ложных ожиданий. Мои ответы достаточно четки. Олаф Шольц Канцлер Германии

Относительно одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины, — добавил он. Поделиться

Поэтому, по словам канцлера, его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет «не оправдано».

Он повторил, что Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину — финансово, а также поставками оружия.

В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку — боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов, — заявил канцлер. Поделиться

Стоит отметить, что Шольц очень редко упоминает название ракеты — Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

Британия предложила Шольцу обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow

9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что предлагает Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Кэмерон отверг мнение, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны.