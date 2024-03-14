Зеленський провів переговори з Шольцом. Про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський 14 березня провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про що говорили Зеленський і Шольц
Зеленський повідомив, що він подякував Шольцу та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді.
Вони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.
Також лідери обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні.
Зеленський та Шольц також обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю, 15 березня, в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.
Олаф Шольц заявив, що Німеччина непохитно стоїть на боці України, про що він повторив Зеленському у телефонній розмові.
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