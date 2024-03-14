Зеленський провів переговори з Шольцом. Про що йшлося
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Зеленський провів переговори з Шольцом. Про що йшлося

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 14 березня провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Про що говорили Зеленський і Шольц

Зеленський повідомив, що він подякував Шольцу та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді.

Вони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Також лідери обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, — повідомив президент.

Зеленський та Шольц також обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю, 15 березня, в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина непохитно стоїть на боці України, про що він повторив Зеленському у телефонній розмові.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в тісній координації з нашими міжнародними партнерами. Скільки потрібно.

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