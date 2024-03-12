Вступ України до ЄС. Єврокомісія затвердила переговорну рамку

Україна стала на крок ближче до ЄС

Єврокомісія 12 березня затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Шмигаль зауважив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі.

Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше.

Вступні переговори: що відомо

У грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, було необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів.

Вступ України в ЄС: коли почнуться перемовини

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка буде представлена у середині березня.

Про це президентка Єврокомісії сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

Я натхненна тим, я знаю, що ви працюєте, аби не відставати у виконанні рекомендацій Європейської комісії. З нашої сторони, ми, Єврокомісія, представимо переговорну рамку у середині березня. Поширити

Президентка ЄК відзначила, що розпочато процес аналізу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу (скрінінг) з дуже завантаженим графіком зустрічей.